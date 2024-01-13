Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Kadir GÜNEŞGAZİATEP, (DHA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesi için kente gelen Fenerbahçe kafilesini havalimanında çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek hediye etti. Meşale yakan taraftarlar sarı-lacivertli oyuncularla fotoğraf çektirdi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular daha sonra konaklayacakları otele gitti.

BONUCCI TAKIMLA GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilirken, takım ile birlikte Gaziantep'e geldi. İtalyan futbolcu havalimanı çıkışında taraftarları selamladı.