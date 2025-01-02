Ferdi Tayfur'a Taziye Mesajları - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'a Taziye Mesajları

79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için bakanlardan taziye mesajları yayımlandı.

02.01.2025 23:17
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için bakanlar taziye mesajı yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında,"Unutulmaz eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli sanatçımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçılardan, arabesk müziğin unutulmaz ismi, 'Ferdi Baba' lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da taziye mesajında, "Şarkılarıyla gönüllerimize dokunan, milyonların duygularına tercüman olan, Türk müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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