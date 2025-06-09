Ferdi Zeyrek için Manisalılar Hastane Bahçesinde Dua Ediyor - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek için Manisalılar Hastane Bahçesinde Dua Ediyor

09.06.2025 10:36  Güncelleme: 10:43
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Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Manisalılar hastane bahçesinde dua ederek desteklerini sürdürüyor. Zeyrek'in başarılı hizmetleri için teşekkür eden vatandaşlar, bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(MANİSA) – Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Manisalılar hastane bahçesinde dua ederek desteklerini sürdürüyor. Vatandaşlar, Zeyrek'in hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek "Allah onu bize bağışlasın" dedi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisalılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin bahçesinde dua ediyor.

Zeyrek'in sağlık durumunu endişeyle takip eden yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Manisalılar, Başkan Zeyrek'in bir an önce sağlığına kavuşması için dua ederek onun Manisa'ya yaptığı hizmetleri anlatarak destek mesajlarını iletti.

67 yaşındaki Hasan İlhan isimli vatandaş, Başkan Zeyrek için ettiği duayı şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim başkanımızı Allah çoluğuna çocuğuna, Manisa'mıza bağışlaması için dua ettim. Allah'ım onu korusun, onu bizlere nasip etsin. Bütün duamız başkan için. O bizim memleketimizin çocuğu, yeni tanımıyoruz ki biz onu. 15 ayda Manisa'yı Manisa yapan adamdır o. Allah'ıma dua ediyorum bağışlasın onu bize. Böyle insanlar bize lazım. Böyle çocuklar bize lazım. Böyle gençler bize lazım, hem çok lazım. Çok mu çok lazım bize bu insanlar."

Bir başka vatandaş Gülperi Bingöl ise yaşadıkları üzüntüyü şu ifadelerle paylaştı:

"Ferdi Zeyrek sevilen, değerli, saygın bir insan. Küçükle küçük, büyükle büyük bir insan. Biz de bilmiyoruz nasıl böyle bir şey oldu? Aklınız ermiyor. Ben şahsen kendi düşüncem buna aklım ermiyor. Sağlık dilerim inşallah. En kısa zamanda aramıza döner. Bu memleketin onun ve onun gibilere ihtiyacı vardır. Biz çok ezildik, daha da ezilmek istemiyoruz. Çok üzgünüz."

29 yaşındaki Anıl Taşoğlu da Başkan Zeyrek'e olan sevgisini şu sözlerle anlattı:

"Manisa'nın başına gelmiş geçmiş en güzel en kıymetli başkanımız. Bundan önceki belediye başkanımızın neler yaptığını bildiğimiz için kendisi bizim için bir veli nimet gibi birisi. Kendi abim var, kendi abim burada yatıyormuş kadar şu anda ben üzgünüm kendisi için. Bu belediye başkanı olduğu için değil, daha öncesinde de Ferdi abimizi tanıyorum. Abi diyorum, başkan demiyorum. Çünkü daha önce de muhabbetimiz, sohbetimiz var. Allah bir an önce ailesine, sevdiklerine bizlere kavuşturmayı nasip etsin inşallah."

Turgutlu ilçesinden gelerek hastane bahçesinde bekleyen Gülizar Toy da Zeyrek'in çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz. Çok merak ediyoruz son durumunu. Çok iyi işler yapıyordu. Çok memnunduk. Çok üzüldük durumuna. Turgutlu'dan geldik. Merak ettik. Son durumunu hakkımda bilgi almak istiyoruz. Onun için bekliyoruz. Bizim hayatımıza, Manisa'nın bütün köylerine yaptığı hizmetten çok memnun kaldık. Herkes çok sevdi. En kısa sürede sevildi. İsteklerimize cevap verdi."

Vatandaşlardan Tayfun Girgin ise Başkan Zeyrek'in su fiyatlarında yaptığı indirimleri hatırlatarak, "Ferdi başkanı çok seviyoruz. Onun için geldik buraya. Onun için dualar okuyoruz. Canı gönülden çok seviyoruz. İnşallah Allah hep onunla olsun. Ferdi Başkan gerek su fiyatlarında indirim yaptı. Daha önceki belediyeleri de gördük. Bundan önceki belediyeler su fiyatlarına sürekli zam yapıyordu. Ferdi Başkan geldi, düzeltti ve indirimini de yaptı. Halk ondan gayet memnun, çok seviyoruz Ferdi Başkanı" diye konuştu.

Başkan Zeyrek'in hastanedeki tedavisi sürerken, Manisalıların desteği ve duası hastane bahçesinde devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek için Manisalılar Hastane Bahçesinde Dua Ediyor - Son Dakika

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