Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu... Tedavisi 48 Saattir Yoğun Bakımda Sürüyor

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği elektrik kazasının ardından hastaneye kaldırılmasının üzerinden 48 saat geçti. Zeyrek'in, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde süren tedavisine ilişkin yetkililer, kritik sürecin devam ettiğini bildirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kalbi duran Zeyrek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Aradan geçen 48 saate rağmen uzmanlar sürecin kritik olduğunu belirtiyor.

"Tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil"

Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) cihazına bağlanan Zeyrek'e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulanıyor.

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, son yaptığı açıklamada, "Bu süreç çok dinamik bir süreç, her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında. 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor. Bunun dışında bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. ve Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.

"Uzunca hipoksik kalmış olması, ciddi organ hasarı şeklinde karşımızda"

Süreç zorlu bir süreç, büyük bir hasar. Uzunca bir süre hipoksik (dokulardaki oksijen yetersizliği) kalmış olması, ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir: Biz hasta için tüm ekip şu an sürekli çalışıyor, 24 saat ve tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahisi uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz tedavisi için."

Siyasi isimlerden destek

Olayın ardından Manisa halkı hastane önüne akın etti. Binlerce vatandaş hastane çevresinde toplanarak destek gösterisinde bulundu. "Seninleyiz Ferdi Başkanım" yazılı pankartlar asıldı, vatandaşlar sabaha kadar hastane önünde bekleyişini sürdürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla Manisa'da bulunması nedeniyle olayın hemen ardından hastaneye geldi. Özel, hastanede sabaha kadar kaldı ve gelişmeleri yakından takip etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasetçi de hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yaptığı açıklamada, "Bu, gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle. Bütün Türkiye'den tüm siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden, Manisa'daki tüm siyasi partilerin temsilcileri, her birisine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bütün genel başkanlar aradılar, sordular. Buraya il başkanları geliyor sürekli. Her gün binlerce, on binlerce kişi hastaneye akın ediyor ve iyi dileklerini sunuyorlar. Hem Manisalı hemşehrilerimize hem de arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz. Mansur Başkanımız ile Ferdi Başkan arasında çok özel de bir ilişki gelişmişti son dönemlerde. Aralarında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması, Nursen Hanım'ın burada olması hem aileye destek verdi hem de eminiz ki Ferdi Başkan bu iyi duyguları hissediyor ve hayata onlar sayesinde tutunuyor. Ben de hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, ilk gece olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Soruşturma sürüyor, bilirkişi raporu bekleniyor

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20'ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler arasında sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve olay yerine ilk ulaşan ekipler yer aldı. Aile bireylerinin ifadeleri ise henüz alınmadı.

Soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde teknik inceleme yapıldı. Hazırlanmakta olan bilirkişi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde savcılığa sunulması bekleniyor. Raporda yer alacak teknik tespitlerin, olası ihmal ya da sorumlulukların belirlenmesinde etkili olacağı ifade edildi.

Başkan Zeyrek'in tedavisi sürerken hem Manisa'da hem de Türkiye genelinde sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.