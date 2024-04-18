Ferhan Şensoy\'un Hayrola Karyola oyunu AKM\'de sahnelendi

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Ferhan Şensoy'un kaleme aldığı "Hayrola Karyola" oyunu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu ve yönetmen Metin Zakoğlu, Şensoy'un oyunu 1960'ta Ayfer Feray'la oynadığını belirterek, "İlk onun için yazıyor. Sonra 1980'de kendisi Nurhan Damcıoğlu'yla oynuyor. 2001 yılında Nurhan ablayla ben TRT'de Kantocunun Düeti diye bir program yapmaya başlamıştım. Nurhan ablayla oyun oynamak istediğimizde, (Ferhan Şensoy) bizim için yeniden yazdı." dedi.

Zakoğlu, müziğin eşlik ettiği oyunda seyirciyle de etkileşim halinde olduklarına işaret ederek, "Ferhan Şensoy'un yeniden, benim adıma uyarladığı Hayrola Karyola'da zar zor geçinen, dar boğazda sıkışan, biri evli, biri de evlenme hazırlığı yapan iki farklı genç çiftimizin yaşadığı sıkıntılar, komik ve trajik durumlar bir anlatıcı üzerinden seyirciye anlatıyor. Bu arada da çok sevimli müzikler, şarkılar oyuna eşlik ediyor. İnteraktif bir oyun. Seyirciler de oyunun içine bir şekilde dahil oluyor. Bazen oyuna sahneye eşlik ediyor. Bazen sanatçı seyircilerin arasına iniyor. Onlarla iletişim kuruyor." dedi.

Oyunda geleneksel Türk tiyatrosu normlarından yararlanıldığını kaydeden Zakoğlu, oyunda rol alan Bekir Erdem Öz ile kavuklu ve pişekarı modern bir yorumla sahnelediklerini aktardı.

"Küçük doğaçlamalar yaptım"

Metin Zakoğlu, oyunu kabare için hazırladığını dile getirerek, "Yaklaşık bir buçuk ay sürdü provamız. Provalar esnasında metni biraz daha bugüne güncellemek gerekti. Doğaçlamalarımızda onu yaptık. Çünkü 2001 yılındaki ev kiralarıyla 2024'teki ev kiraları o kadar farklı ki. Metin dramaturjik çalışmalarında böyle küçük doğaçlamalar yaptım." diye konuştu.

Üç kişilik bir oyun olduğu için hareketi, dinamizmi ve tempoyu hiç düşürmeyen, sürekli yüksekte tutan bir rejiyi tercih ettiğini vurgulayan oyuncu, "Tabii ki açık alan rejisi. Dramatik bir oyun rejisi değil. Seyirciyi içine alan epik tiyatroyla geleneksel Türk tiyatrosundaki orta oyununu harmanlıyor. Anadolu epiği diyorum ben bu yaptığıma. Anadolu epiği oluşturduğum bir reji oldu. O yüzden de insanımıza çok yakın geldi. Çok sıcak buldu. Her gece neredeyse kapalı gişe oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Bekir Erdem Öz ise eserin Ferhan Şensoy'un en iyi oyunlarından biri olduğunu belirterek, "Büyük bir keyifle oynuyorum bu oyunu. Oyunu Metin'le ikinci kere oynuyorum. Yıllar önce bayağı uzun bir zaman oynamıştık. Dolayısıyla bu oyunun benim için böyle bir kıymeti var. Özellikle bu seferki oyunda, Metin'in yeni eklemeleri rejiyle bambaşka bir boyut kazandı. Daha keyif aldığımız, eğlendiğimiz, daha mesajları iyi olan bir oyun. O nedenle de çok keyifliyiz. Dün Ankara'daydık. Bugün buradayız. Yarın başka bir yerdeyiz. Yani o nedenle benim bu sene çok keyifli bir tiyatro sezonu geçirdiğim bir yıl." ifadelerini kullandı.

Zakoğlu'nun yönettiği ve Şebnem Köstem'in de rol aldığı oyun, 21 Nisan'da Kartal İstMarin, 26 Nisan'da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, 7 Mayıs'ta ise AKM'de sahnelenecek.