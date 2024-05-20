Feriştah Hanım'ın boğa sevgisi görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Feriştah Hanım'ın boğa sevgisi görenleri şaşırtıyor

Muğla'da yaşayan Feriştah Korkmaz, boğa güreşlerine olan merakıyla dikkat çekiyor. Korkmaz, beğendiği bir boğaya yaklaşık 1 milyon TL para vererek onu Muğla'ya getirdi. Boğalarıyla sarmaş dolaş yaşayan Korkmaz, boğa güreşlerinde başarılar elde etmek için çalışmalarına devam ediyor.

20.05.2024 15:28
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Feriştah Hanım'ın boğa sevgisi görenleri şaşırtıyor

Güreşini beğendiği boğaya yaklaşık 1 milyon lira para verip Artvin'den Muğla'ya getirdi

MUĞLA - Türkiye'de turizmin öncü şehirlerinden biri olan Muğla, turizm beldeleri kadar Yörükleri ve pehlivan boğaları ile ilgi çekmeye başladı. Daha önceki yıllarda daha çok erkekler tarafından beslenip büyütülen pehlivan boğalar son yıllarda kadınların da uğraşı haline geldi. Muğla'nın merkez İlçesi Menteşe'nin Gülağzı Mahallesi'nde boğalara olan düşkünlüğü ile bilinen 40 yaşındaki Feriştah Korkmaz, Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kafkasör Boğa güreşlerinde güreşini beğendiği bir boğayı yaklaşık 1 milyon TL para verip Muğla'ya getirerek kendi ahırına bağladı. Yeni yerine alışan Rasko Adlı boğa Muğla'ya uyum sağladıktan sonra bu sezon güreşleri için çalışmalarına başlayacak.

Muğla'da doğup büyüyen ve çocukluğundan bu yana bir erkek mesleği olarak görülen çobanlık ve kasaplığa merakı olan 40 yaşındaki Feriştah Korkmaz'ın boğa güreşlerine olan merakı görenleri şaşırtıyor. Kasaplık ve çobanlık mesleğinden kazandığını pehlivan boğalara harcayan Korkmaz, ülke genelinde gerçekleştirilen tüm boğa güreşlerini bizzat takip edip Türkiye'deki başarılı boğaları tek tek tanıyor. Boğa güreşlerinin Kırkpınarı olarak bilinen Artvin'deki Kafkasör Güreşlerini yakından takip eden Feriştah Korkmaz, geçtiğimiz yıl kendi grubunda önemli başarılar elde eden ve geleceğin baş boğası olarak gördüğü Rasko Adlı boğayı satın alarak Artvin'den özel araçla Muğla'ya getirdi. Yaklaşık 2 gün süren yolculuğun ardından Muğla'daki yeni evine gelen Rasko Adlı boğasını gözü gibi bakan Feriştah Korkmaz, hayatın tüm yorgunluğunu boğalarala giderdiğini belirterek bir çok kadının yanına bile yaklaşmaya korktuğu her biri yarım tondan ağır boğalarla sarmaş dolaş yaşıyor.

Aynı zamanda üniversite mezunu olan ancak hayatını hayvancılık ve kasaplık yaparak kazandığını belirten Feriştah Korkmaz, 7 yıldan bu yana boğa güreşlerini takip edip pehlivan boğa yetiştirdiğini söyledi. Pehlivan boğa yetiştirdikten sonra kısa sürede çok sayıda kupa ve madalya sahibi olduğunu geleceği parlak boğaları keşfedip yetiştirmeye başladığını kaydeden Feriştah Korkmaz, "Boğalarıma kendi çocuklarım gibi bakıyorum. Bu boğamızın adı Rasko. 2023 Kafkasör Büyük Orta Yıldızlar Şampiyonu olan bu boğamız, 650 kilogram ile Ege'de boy gösterecek" dedi.

Üniversite mezunu olduğunu ancak kasaplık ve boğa yetiştiriciliği yaptığını belirten Feriştah Korkmaz "Boğalarım benim için çok değerli. Güreşmek boğaların genlerinde var ve boğalar kendi içgüdüleri ile güreşiyor. Boğalara evlatlarımız gibi bakıyoruz ve asla acı çektirmiyoruz. Rasko, 6 yaşında ve 12-13 yaşına kadar arenalarda pehlivanlık yapacak" dedi.

Boğacılığın sosyal ve kültürel yönleri de olduğunu belirten Korkmaz "Bu işe girmekten çok mutluyum çünkü inanılmaz derecede geniş bir çevre edindik. Aydın'dan Artvin'e kadar birçok dostumuz oldu. Boğacılığın en güzel yanı, barış ve dostluk ortamı oluşturması" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Muğla, Hayvanlar, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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