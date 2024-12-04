Fermuar Yöntemiyle Ambulansa Yol Verildi - Son Dakika
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Fermuar Yöntemiyle Ambulansa Yol Verildi

Samsun'da sürücüler, ambulansa yol vermek için fermuar yöntemi uyguladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

04.12.2024 12:19
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Samsun'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda trafikte ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.

Ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından "yaşama yol ver, fermuar sistemi hayat kurtarır", "ambulans hedefine hızla ulaşır", "acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar" notuyla paylaşarak, ambulanslara fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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