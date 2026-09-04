Fethiye'de Dip Çamuru Temizliği ve Deniz Çayırı Koruması - Son Dakika
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Fethiye'de Dip Çamuru Temizliği ve Deniz Çayırı Koruması

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Fethiye Körfezi'nde, 8 Eylül'de Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliği başlatılacak Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 375 bin ton deniz çöpü toplanırken, 428 istasyonda Türkiye'nin tüm denizleri düzenli olarak izleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 8 Eylül'de, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek program kapsamında, Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği başlatılacak, deniz çayırlarının korunmasına yönelik Mapa-Şamandıra Sistemi tanıtılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denizlerdeki kirliliğin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla 2014'ten bu yana Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı'nı (DEN-İZ) yürütüyor.

Türkiye'nin tüm denizlerinde 428 istasyonda sürdürülen program kapsamında kirleticiler, ötrofikasyon, biyoçeşitlilik ve deniz çöpleri çok bileşenli olarak izleniyor.

Programın 2026-2028 döneminde mikroplastik izleme ağı da genişletilerek, izleme noktası sayısı 40 istasyona çıkarıldı.

Sıfır Atık Mavi Hareketi

Deniz çöplerinin azaltılması ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalar da Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında sürdürülüyor.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 10 Haziran 2019'da başlatılan Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında yayımlanan "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi" doğrultusunda 28 kıyı ilinde deniz çöplerinin toplanmasına yönelik çalışmalar yürütülürken, ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yaygınlaştırıldı.

2020-2024 yıllarında birinci 5 yıllık eylem planları uygulanırken, 2025-2029 dönemini kapsayan ikinci 5 yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları da 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya alındı.

Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında yürütülen çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 375 bin ton deniz çöpü toplandı. Yalnızca 2026 yılında denizlerden toplanan çöp miktarı ise 55 bin tona ulaştı.

Bakan Kurum, İzmit Körfezi'ndeki çalışmaları dalış yaparak inceledi

Denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların önemli ayaklarından birini de dip çamuru temizliği oluşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 2022'de başlatılan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin bugüne kadar yüzde 70'i tamamlandı.

Proje kapsamında denizden çıkarılan 2,4 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edilirken, toplam 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.

Bakan Kurum da haziranda İzmit Körfezi'nde dalış yaparak temizlik çalışmalarını ve deniz ekosistemindeki değişimi su altında yerinde inceledi. Çalışmaların ardından bölgede deniz çayırları, deniz yıldızları ve deniz patlıcanları başta olmak üzere çeşitli deniz canlılarının yeniden görülmesi, körfezdeki ekosistemin canlanmaya başladığını ortaya koydu.

Bakanlığın dip çamuru temizliğine yönelik çalışmaları Van Gölü'nde de sürüyor. Gölün korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla Mart 2020'de ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" hayata geçirildi.

Plan kapsamında Van ve Bitlis'te dip tarama çalışmaları yürütülürken, Van'da bugüne kadar 2 milyon 206 bin 422 metreküp dip çamuru çıkarıldı. Toplam 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurunun gölden uzaklaştırılması hedefleniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de yaklaşık 600 bin metreküp dip çamurunun çıkarılmasının öngörüldüğü çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 42 bin 915 metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliği Fethiye'de başlayacak

İzmit Körfezi ve Van Gölü'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarının ardından Bakanlık, bu alandaki yeni uygulamasını Fethiye Körfezi'nde hayata geçirecek.

Bu kapsamda 8 Eylül'de Emine Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Fethiye Körfezi'nde Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliği başlatılacak.

Programda ayrıca Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz çayırlarının korunması amacıyla hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Sistemi tanıtılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Dip Çamuru Temizliği ve Deniz Çayırı Koruması - Son Dakika

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