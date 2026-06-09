Fethiye'de Kamyonet Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
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Fethiye'de Kamyonet Yangını Ormana Sıçradı

Fethiye\'de Kamyonet Yangını Ormana Sıçradı
09.06.2026 14:44
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakıt nedeni bilinmeyen kamyonet yangını ormana sıçradı, 0.7 dekar zarar gördü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 0,7 dekar orman zarar gördü, kamyonet ise kullanılmaz hale geldi.

Fethiye ilçesi Nif Alkaya mevkisinde, saat 12.30 sıralarında, bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yol kenarındaki ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 helikopterle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 0,7 dekar orman zarar gördü. Kamyonet ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Ormana, Muğla, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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