Fethiye'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Fethiye'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Fethiye\'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 1 çocuk dahil 5 kişi yaralandı.

22.12.2024 20:47
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Hızır Z. idaresindeki 48 FU 997 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Abdurrahman A. yönetimindeki 48 AAZ 309 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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