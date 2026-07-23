Fethiye\'de Yangın Kontrol Altında

'350 HEKTARLIK ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan yangının kontrol altına alındığını, 350 hektarlık alanın etkilendiğini söyledi. İnlice Mobil Yangın Koordinasyon Noktası'nda gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, dün saat 12.14'te başlayan yangına 6 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını belirtti. Yangın anında meteorolojik şartların son derece riskli olduğuna dikkati çeken Karacabey, sıcaklığın 40 derecenin üzerinde seyrettiğini, kuzeyden esen rüzgarın hızının saatte 25 kilometreyi bulduğunu ve nem oranının yer yer yüzde 12 ila 15'in altına düştüğünü ifade etti.

'YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Yangının çıkış anından itibaren İnlice Mahallesi'ni tehdit eder duruma geldiğini belirten Karacabey, müdahale stratejisine ilişkin bilgi verip, "Bütün ağırlığımızı ve çalışmamızın merkezini vatandaşlarımızın can güvenliği adına meskun mahallin zarar görmemesi için bu noktaya kaydırdık. Mahalledeki tehdidi ortadan kaldırdıktan sonra yangının doğu ve batı yönündeki blok orman sahalarına sıçramaması için hem havadan hem karadan mücadelemizi sürdürdük. Dün saat 21.30 sıralarında yangının enerjisini düşürdük, 23.40'ta ise büyük ölçüde kontrol sağladığımızı duyurduk. Gece boyunca ekiplerimizin yürüttüğü fedakarca çalışmalar neticesinde yangın tamamen kontrol altına alındı" diye konuştu.

19 HAVA ARACI VE 108 YER EKİBİ İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Müdahale çalışmalarına 19 hava aracı ve 108 yer ekibinin katıldığını aktaran Karacabey, Muğla Valiliği koordinasyonunda Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, belediyeler ve orman gönüllülerinin de sahada aktif görev aldığını kaydetti. Yangında yaklaşık 350 hektar ormanlık alanın yanı sıra orman dışı alanların da etkilendiğini ve çok sayıda yaban canlısının zarar gördüğünü belirten Karacabey, "Tek tesellimiz, yangın sırasında vatandaşlarımızın ve sahada görev yapan personelin can güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamış olmasıdır" dedi.

YANAN SAHALARIN İMARA AÇILACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARA YANIT

Geçen hafta Milas'ın Bozgrup mevkiinde çıkan ve 490 hektar orman ile 215 hektar orman dışı arazinin etkilendiği yangını da hatırlatan Karacabey, Muğla'da bir hafta arayla yaşanan bu iki büyük yangının ardından vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kamuoyunda yanan sahaların imara açılacağı yönündeki iddialara ilişkin Karacabey, Anayasa'nın 169'uncu maddesini hatırlatıp, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanan tek bir karış orman alanı, tekrar ormanlaştırılmanın dışında başka bir maksatla kullanılmadı, kullanılmayacak. Geçtiğimiz yıl Köyceğiz'deki yangın sahasında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikmiştik. Milas ve Göçökovacık'taki alanları da sonbahara kadar fidan dikimine hazır hale getirecek ve vatandaşlarımızla birlikte yeniden ağaçlandıracağız" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADAKİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİN'

Her iki yangının da çıkış sebebinin ve faillerinin kolluk kuvvetlerince araştırıldığını belirten Karacabey, uzun yıllar ortalamasına göre yangınların yüzde 90'dan fazlasının insan kaynaklı olduğunu vurguladı. Ormana 4 kilometre mesafedeki açık alanlarda ateş yakmanın ve yangına sebebiyet verebilecek çalışmaların yasak olduğunu hatırlatan Karacabey, "Orman yangınıyla mücadele profesyonellik gerektirir. Görevli ve eğitimli gönüllüler dışındaki vatandaşlarımızın hem kendi can güvenlikleri hem de trafik yoğunluğu oluşturmamaları adına yangın sahasına girmemelerini önemle rica ediyoruz. Ayrıca sosyal medyada yetkisiz kişilerce yapılan su, malzeme veya tıbbi yardım çağrılarına itibar edilmemelidir. Sahadaki tüm ihtiyaçlar Valiliğimiz ve AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),