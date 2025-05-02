Fethiye'deki Feci Kaza: İki Turizmci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'deki Feci Kaza: İki Turizmci Hayatını Kaybetti

Fethiye\'deki Feci Kaza: İki Turizmci Hayatını Kaybetti

Fethiye'de bisikletli gruba çarpan otomobilde yaralanan iki turizmci, 14 gün arayla öldü.

02.05.2025 11:53
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobilin bisikletle gruba çarptığı kazada turizmci Özgür Alkan'ın (47) ardından turizmci İlker Muallim (42) de tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 17 Nisan'da saat 10.00 sıralarında Fethiye- Muğla kara yolu Göcek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Tuncay'ın (70) kullandığı 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alkan, kurtarılamadı. Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan Özgür Alkan, Fethiye Merkez Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karayolları Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Tuncay, 18 Nisan'da tutuklandı.

Antalya'daki özel bir hastanede tedavisi süren turizmci İlker Muallim de dün yaşamını yitirdi. Rahmi Gözele'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Özgür Alkan, Otomobil, 3-sayfa, Fethiye, Turizm, Güncel, Muğla, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'deki Feci Kaza: İki Turizmci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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