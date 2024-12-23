FETÖ Davasında 39 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan dosyası ayrılan 39 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklardan bazıları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dava için bekletici sebep yapılan Genelkurmay çatı davasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince kısmen onanıp kısmen bozulduğunu, bazı suçlar yönünden yapılan itirazların incelenmesinin ise sürdüğünü bildirerek, cumhuriyet savcısına mütalaasını sunması için söz verdi.

Savcı, Yargıtay kararıyla yönetici olarak kabul edilmeyen sanıklar Ali Yazıcı, Ayhan Carık, Doğan Öztürk, Ertuğrul Terzi, İlhan Talu, Murat Aygün, Osman Ünlü, Ramazan Gözel, Osman Kardal ve "bilinmeyen yönetici" olarak kabul edilen Ahmet Bican Kırker, Halil Gül, Mehmet Şahin, Özcan Karacan ve Ünsal Coşkun'un dosyalarının ayrılmasını istedi.

"Suçluyum beni cezalandırın"

Mahkeme başkanı, mütalaanın ardından sanıklara söz verdi.

Eski Cumhurbaşkanlığı başyaveri tutuklu sanık Ali Yazıcı, dosyasının ayrılmasını istemediğini belirterek, "Haciz davaları devam ediyor. Yönetici kalmak istiyorum. Suçluyum beni cezalandırın." dedi.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk de darbe girişimiyle hiçbir ilgisinin olmadığını savundu.

"Yurtta sulh konseyi idarecisi" olarak yargılandığını belirten Öztürk, "Konseyle ilgili ilk çıkan iddialarda geçen isimler arasında ben yokum. İzmir'deki bir itirafçının yanlış ifadesiyle burada yargılanıyorum." iddiasında bulundu.

Diğer sanıkların savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savcının talebi doğrultusunda 14 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı 8 Eylül 2025'e erteledi.

Davanın geçmişi

Genelkurmay çatı davasında 20 Haziran 2020'de açıklanan kararda, 108 vatandaşın şehit olmasıyla ilgili, başka mahkemelerde yargılamanın devam etmesi nedeniyle hüküm kurulmamıştı.

Bu sebeple, firari durumdaki örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile 15 Temmuz'da Genelkurmay işgal girişimine katılan Özel Kuvvetler personeli eski astsubay Ayhan Carık ve yurtta sulh konseyi üyesi olarak gösterilen 37 kişi hakkındaki yargılamanın ayrıca görülmesi kararlaştırılmıştı.