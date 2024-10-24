FETÖ elebaşının ölmesinin sevincini yaşayan gazilerden birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika
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FETÖ elebaşının ölmesinin sevincini yaşayan gazilerden birlik ve beraberlik vurgusu

FETÖ elebaşının ölmesinin sevincini yaşayan gazilerden birlik ve beraberlik vurgusu

İBRAHİM TOPRAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan gaziler Bilal Akkuş ve Abdullah Ağaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşadıklarını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

24.10.2024 11:49
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ABDULLAH ÖZKUL/ İBRAHİM TOPRAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan gaziler Bilal Akkuş ve Abdullah Ağaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşadıklarını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Niğde Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli 15 Temmuz gazisi Bilal Akkuş, AA muhabirine, FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Sancaktepe'de saldırıya uğradığını söyledi.

O gece 01.45 gibi teröristlerin önce aracındaki Türk bayrağına sonra da kaldırım taşlarıyla kendilerine saldırdığını anlatan Akkuş, hainlerin asıl amacının Türk bayrağına, devlete ve millete saldırmak olduğunu vurguladı.

Akkuş, küçük çocuğunu evde bırakarak köprüye hareket ettiğini belirterek, "Çocuğumuz bayraksız yaşayamaz, vatansız yaşayamaz ama babasız yaşayabilir. O gün köprüye giderken kaldırım taşlarıyla saldırıya uğradık. Suratıma darbe aldım. Dudaklarım üçe bölündü. Dişler damaklarla birlikte komple indi. Kafamda 18 dikiş vardı. Birçok bölgemde sıkıntılar vardı. İlk müdahaleyi bize özel hastanede yaptılar. Sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildik. 10 gün yoğun bakımda kaldım. O gün bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yanıp tutuşan insanlar vardı." ifadelerini kullandı.

"Onların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle sevinç yaşadıklarını dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Allah onun belasını versin verdi de zaten. Ülkemizi, devletimizi, milletimizi çekemiyorlar. Bu tür saldırılar her zaman devam edecek. Biz de bayrak sevgisi olduğu sürece çoluk çocuk her zaman göğsümüzü siper etmeye, onların karşısında dimdik durmaya, bayrağımızı indirtmemek, ezanlarımızı dindirtmemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. İçimiz hala buruk. İdamı bekliyoruz her zaman. Onlar idam edildikten sonra en azından bir nebze içimizdeki ateş dinmiş olacak. Gülen'in ölmesi bizlere bir nevi ferahlık verdi ama idamın getirilmesini, o insanların sallanmasını istiyoruz."

Batman'da yaşan gazi Ağaya: "O haindir, alçaktır"

Batman'da yaşayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin hedefi olarak sağ bacağından yaralanan Abdullah Ağaya da (44), gazi olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Bacağında hala saldırının izini taşıdığını ifade eden Ağaya, uzun süre ayakta duramadığını belirtti.

O günü hiç unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getiren Ağaya, "Vatanımız, bayrağımız, ülkemiz için her zaman ölmeye hazırız. Ne mutlu bize." diye konuştu.

FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığını anlatan Ağaya, şunları söyledi:

"Terörist başının ölümünü televizyondan duydum. O gün bizim doğduğumuz gün oldu. Çok sevindim. Allah onun belasını versin. Ateşlerde yansın. O haindir, alçaktır. Türkiye onun gibi bir hain, alçak görmedi. Onun Türkiye'de yatacak yeri yok."

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ elebaşının ölmesinin sevincini yaşayan gazilerden birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika

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