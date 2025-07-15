FETÖ\'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi doktor, boynundaki şarapnel parçasından 9 yıl sonra kurtuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle gazi olan doktor Mehmet Celal Almaz, 9 yıl sonra geçirdiği başarılı ameliyatla boynundaki metal parçadan kurtuldu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ mensubu askerleri durdurmak amacıyla sokağa çıkan doktor Almaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki kavşakta darbeci askerlerle karşılaştı.

Darbeci askerlere kışlaya dönmeleri yönünde çağrıda bulunan Almaz, bu sırada helikopterlerden açılan ateş sonucu şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesiyle 15 yerinden yaralandı.

Sağ diz üstü bölgesinde oluşan kırık nedeniyle de yürüyemez hale gelen Almaz, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ambulans ve sağlık ekiplerinin darbeciler tarafından engellendiğini fark eden Almaz, doktor kimliğiyle kendi ilk müdahalesini yaptı.

Almaz'ın, yaralıların taşındığı bir halı yıkama fabrikasına ait panelvan tipi minibüsü görerek istediği yardım çağrısına, o sırada bölgede bulunan tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler yanıt verdi. Minibüse alınan Almaz, diğer yaralılarla birlikte hastaneye ulaştırıldı.

O günden bu yana vücudundaki şarapnel parçalarıyla yaşamını sürdüren gazi Almaz, son dönemde artan şikayetleri üzerine operasyon geçirme kararı aldı.

Aynı zamanda ablası olan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mine Zahide Yazıcı tarafından gerçekleştirilen 30 dakikalık başarılı ameliyatla Almaz'ın boynundaki metal parça çıkarıldı.

"Onu bir şekilde muhafaza edeceğim"

Ankara'da Sincan İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Mehmet Celal Almaz, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece derdest edileceğini düşündüğünü, bunu engellemek istediğini belirten Almaz, burada helikopter saldırısına maruz kaldığını, 15 yerinden şarapnel parçalarıyla yaralandığını, bacağının kırıldığını kaydetti.

Almaz, son geçirdiğiyle birlikte üçüncü kez ameliyat olduğunu anlatarak, "Bugün olduğum ameliyatla boynumdaki şarapneli çıkarmış oldum. Olayın ilk sıcaklığında daha önemli ameliyatlarıma öncelik verildi." dedi.

Şarapnelin ilk başlarda çok rahatsızlık vermediğini vurgulayan Almaz, "Yastığa yattığım zaman ağrı ve yanma şikayeti oluşturmaya başlamıştı. Artık bunun da yolcu olduğunu anladık. Sonuçta bedene ait bir şey olmadığı için bir şekilde kendini belli ediyor, 'Ben buradayım.' diyor. Ben de müsait bir zamanda aldırmayı planlamıştım. O vesileyle de ablama başvurdum." diye konuştu.

Almaz, ameliyatın ablası tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Allah'a şükür doktorumuz bir abla şefkatiyle yaklaştı ve ameliyatımızı gerçekleştirdi. Hastanedeki tüm ekibe, kulak burun boğaz servisine, ameliyathane servisine, oradaki tüm çalışanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Çıkarılan şarapnel bana verildi. Aslında bayağı da bir alışmıştım şarapnelime. 9 yıldır beraberdik, şah damarımın yakınındaydı. Beraber ağladık, beraber güldük, güzel günler geçirdik, kötü günler geçirdik. Ama artık ayrılış zamanı geldi, bu zamana kadarmış. Onu bir şekilde muhafaza edeceğim. Hiçbir zaman yanımdan ayırmayacağım. Güzel bir muhafaza kabı yapıp odamda saklamayı planlıyorum. Bu ruhu, bedeni teslime kadar bu beraberlik devam edecek."

"15 Temmuz gecesi ambulanslarımız hedef oldu"

FETÖ'nün insanların kutsallarını kullanan bir örgüt olduğunu dile getiren Almaz, FETÖ'nün emperyalizme ve siyonizme hizmet ettiğini kaydetti.

Almaz, Gazze'de bugün sivillere nasıl ateş ediliyorsa, 15 Temmuz'da da sivillere ateş açıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Orada nasıl helikopterlerle saldırılıyorsa, ambulanslar hedef oluyorsa, 15 Temmuz gecesi ambulanslarımız hedef oldu. Zaten bunu bir Türk ya da bir Müslüman, Müslüman'a yapamazdı. Bunların şerefli Türk askeri üniforması giyen, ama siyonizme, emperyalizme hizmet eden teröristler olduğunu anlamıştık zaten. Tarihte hiçbir zaman bir Türk, bir Türk'e bunu yapmamıştır. Kendileri sureti haktan görünen, fakat şu an siyonizme hizmet eden bir taşeron terör örgütü."

15 Temmuz'u ikinci Kurtuluş Savaşı olarak değerlendirdiğini belirten Almaz, şunları kaydetti:

"7 düvele karşı Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız nasıl mücadele ettiyse 15 Temmuz'da da onların taşeron örgütlerine karşı bu mücadeleyi verdik. Emperyalizm ve siyonizm bize bir ayar vermeye kalktı ama Türk milleti ferasetiyle bu oyunu bozdu. Bedeli ne olursa olsun ezanına, bayrağına, vatanına sahip çıktı. O vesileyle bunu hem hatıra hem de bir ders niteliğinde genç nesillere aktarmak için saklayacağım."

"Çok şükür çıkarttık, kısa sürdü işlemi"

Prof. Dr. Mine Zahide Yazıcı ise 15 Temmuz gazisi kardeşinin ameliyatının güzel geçtiğini, problemsiz şekilde şarapnel parçasının çıkarıldığını belirtti.

Kardeşinin bazı ameliyatlar geçirdiğini anlatan Yazıcı, "Çok ciddi ortopedik ameliyatlar geçirdi, çok ciddi kırıkları oldu. Hatta yürümesinde hafif bir sekeli bile şu anda kaldı. Bunlar üzüntü verici kardeşim olması adına, bir hekimin başına gelmiş olması adına." dedi.

Yazıcı, şarapnel parçalarının hareket eden parçalar olduğunu vurgulayarak, "Baş boyun bölgesi de büyük damarlara yakın olduğu için bir türlü fırsat bulup ameliyatını olamamıştı, bu da bende endişe yaratıyordu açıkçası. Çok şükür çıkarttık, kısa sürdü işlemi. Çok şükür problemsiz de işlemi tamamladık, daha büyük problemlere yol açmadan bitirmekti amacımız." diye konuştu.