FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana 113 bin 837 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana 113 bin 837 zanlı tutuklandı

14.07.2025 11:15
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi 9 yılı geride bırakırken başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Türkiye genelinde savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarda polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 390 bin 354 şüpheliden 113...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi 9 yılı geride bırakırken başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Türkiye genelinde savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarda polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 390 bin 354 şüpheliden 113 bin 837'si tutuklandı.

Hükümeti devirmek hedefiyle 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen ve 253 şehit verilen hain darbe girişimi sonrası devlete sızan teröristlerin açığa çıkması ve adalete teslim edilmesi için büyük bir çalışma yapıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir cumhuriyet başsavcılıkları başta olmak üzere büyük bir koordinasyonla hareket eden adalet ve güvenlik kurumları 9 yıldır çalışmalarını özveriyle sürdürerek, kendilerini gizleyen, gaybubet evlerinde görev bekleyen, güncel yapılanma için planlar yapan şüphelilere geçit vermedi.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği darbe girişiminde 63 polis, 6 asker ve 184 sivil şehit oldu.

O gece 286 polis, 47 asker, 2 bin 407 sivil yaralanırken, 34 darbeci ölü, 49 darbeci ise yaralı ele geçirildi.

Darbe kalkışmasının ilk anlarından itibaren başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere, Türkiye genelinde harekete geçen savcılıklarca yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 yılda, sahada aktif olarak rol alan veya emri verenlerin de aralarında bulunduğu 390 bin 354 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınanların 11 bin 43'ü rütbeli toplam 43 bin 818'ini polis, 216'sını general, 15 bin 182'sini subay, 38 bin 888'ini diğer görevlerdeki TSK personeli, 3 bin 774'ünü hakim, 1314'ünü savcı, 34'ünü vali, 154'ünü vali yardımcısı, 35'ini mülkiye müfettişi, 532'sini kaymakam, 258 bin 782'sini diğer meslek gruplarındaki şüpheliler oluştururken, 27 bin 625 zanlı da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

İstanbul'da 13 bin şüpheli tutuklandı

Yürütülen soruşturmalar kapsamında polis ekiplerinin operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 105 bin 249'u, jandarma ekiplerinin operasyonlarında gözaltına alınanların da 8 bin 588'inin tutuklanmasına karar verildi. Buna göre soruşturmalar kapsamında tutuklananlar 113 bin 837'ye ulaştı.

Polis ekiplerinin operasyonunda tutuklanan 105 bin 249 şüphelinin 6 bin 168'ini rütbeli olmak üzere 15 bin 32'sini polis, 191'ini general, 8 bin 81'ini subay, 13 bin 599'unu diğer görevlerde olan asker, 2 bin 305'ini hakim, 938'ini savcı, 24'ünü vali, 93'ünü vali yardımcısı, 19'unu mülkiye müfettişi, 174'ünü kaymakam, 64 bin 793'ünü de diğer meslek grupları oluşturdu.

31 bin 847 zanlı firar etti

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 118 bin 814 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, gözaltına alınanlardan 153 bin 429'u ise serbest bırakıldı. Gözaltı kararı verilen 31 bin 847 zanlının ise firar ettiği belirlendi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının, FETÖ'nün mahrem yapılanmasının büfe, ankesör hatlarıyla yürüttüğü örgütsel iletişim yönteminin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 28 bin 403 zanlının yakalanmasına yönelik 1923 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 25 bin 993 şüpheli gözaltına alınırken bunların 9 bin 125'i tutuklandı, 14 bin 26'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haklarında adli işlem yapılan zanlılardan 9 bin 550'si etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek "itirafçı" oldu.

Operasyonlarda 2 bin 410 şüphelinin ise firar ettiği anlaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana 113 bin 837 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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