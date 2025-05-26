Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

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Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
26.05.2025 10:29  Güncelleme: 11:57
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Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, bir künefe zinciriyle bağlantılı 41 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. MASAK raporları ve dijital materyaller doğrultusunda yürütülen soruşturmada, örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda para, altın ve çok sayıda belge ele geçirildi.

İzmir merkezli 5 ilde bir künefe zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 33'ü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi.

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor.

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Uuu bbb:
    AKP'li siyailerede operasyon yapsaniza vermi sizde o yürek 2 7 Yanıtla
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