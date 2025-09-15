FETÖ Paylaşımlarına Ceza Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ Paylaşımlarına Ceza Onandı

15.09.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, FETÖ darbesini öven sanığın cezasını onadı, suçu ve suçluyu övme suçundan ceza verildi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yapan kişiye "suçu ve suçluyu övme" suçundan verilen cezayı onadı.

Dairenin kararına göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bir kişi sosyal medya hesabından, "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yaptı.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından da başka kullanıcıların paylaşımlarına "Darbeyi def edenler gün gelecek 'darbe keşke olsaydı' diyecek." şeklinde yorum yazan kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçu ve suçluyu övme"den dava açıldı.

Yargılamayı yapan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığa 3 bin 750 lira adli para cezası verdi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulundu.

Suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri süren sanık, karara itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü onadı.

Dairenin kararında, sanığın FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini övme şeklindeki eylemlerine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken aleyhe temyiz başvurusu olmaması nedeniyle bozma kararı verilmediği ifade edildi.

Sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Suç tarihleri ile saati itibarıyla olayda kamu düzeni bakımından açık ve yakın tehlikenin bulunduğu, oluşan infial gözetildiğinde cezada orantılılık ilkesi nazara alındığında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesinin isabetli olduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararda eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Sosyal Medya, Ceza Dairesi, 15 Temmuz, Yargıtay, Politika, Güvenlik, Güncel, Terör, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Paylaşımlarına Ceza Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

11:17
CHP kurultay iptali davası ertelendi
CHP kurultay iptali davası ertelendi
10:51
Süper Lig’de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
10:51
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
10:41
CHP’nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 11:21:32. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ Paylaşımlarına Ceza Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.