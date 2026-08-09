FETÖ/PDY Şüphelileri Keşan\'da Yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Gelibolu kara yolunda F.K. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki sürücü ve organizatör F.K., hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.İ. ile FETÖ/PDY şüphelileri E.T., Z.T.E. ve S.T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.İ. ve F.K., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.T., Z.T.E. ve S.T. tutuklandı.