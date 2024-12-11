FETÖ/PYD'nin Finans Ağına Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ/PYD'nin Finans Ağına Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı

FETÖ/PYD\'nin Finans Ağına Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı

Adana merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ/PYD'nin finans ağına yönelik olarak 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, altın ve sahte kimlikler ele geçirildi.

11.12.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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ADANA merkezli 3 ilde FETÖ/PYD'nin finans ağına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın, 14 şüpheli gözaltına alındı. Almanya'dan gönderilen parayla örgüt tabanını diri tutmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra, yurt dışına kaçma hazırlığındaki örgüt yöneticileri S.T. ile H.T. için hazırlanmış sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün, Adana, İstanbul ve Manisa'daki tabanını diri tutmak için Almanya'dan para aktardığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından çıkarılan yakalama kararıyla operasyon için düğmeye bastı. Ekipler 3 kentte 4'ü kadın 14 şüpheliyi şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Yapılan aramada 30 cep telefonu, yüklü miktarda döviz, altın, örgütsel dokümanlar ve 2 kişi için düzenlenmiş sahte Belçika kimliği ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Elebaşılığını şüpheli M.K.'nin yaptığı örgüt mensuplarının, Almanya'dan gönderilen paraları kuryelerle örgüt mensuplarına dağıttığı belirtildi. Şüphelilerden örgütün önemli pozisyonundaki yöneticileri S.T. ile eşi H.T.'nin Edirne üzerinden yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları ve sahte kimlik bastırdıkları ancak operasyon sayesinde bu girişimin engellendiği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FETÖ/PYD'nin Finans Ağına Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı - Son Dakika

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