FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Ankara'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Ankara'da Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B'yi yakalamak için çalışma yürüttü. H.B, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ üyesi olarak operasyonla yakalandı. Şu anda polis tarafından işlemleri devam etmektedir.

30.08.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hüküm giyen eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Söz konusu hükümlünün polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören, ankara, Güvenlik, Terör, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Ankara'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Cumadan çıkan İmamoğlu’nun hutbe isyanı Diyanet İşleri Başkanı’na verip veriştirdi Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 15:48:26. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Ankara'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement