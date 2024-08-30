FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Ankara'da Yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hüküm giyen eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Söz konusu hükümlünün polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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