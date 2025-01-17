FETÖ Üyesi Firari Çatıda Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Firari Çatıda Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Çatıda Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.M., polis tarafından yapılan operasyonla çatıda yakalandı. Firari, evinde saklanırken polisin geldiğini fark edince yan binaya kaçmıştı.

17.01.2025 22:03  Güncelleme: 22:05
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M., polisi görünce kaçarak saklandığı çatıda yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.'nin yakınlarının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler firariyi evde aramaya başladı. Polisin geldiği fark eden firari FETÖ'cü balkondan yan binaya kaçarak çatıya saklandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, firariyi saklandığı çatıda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: DHA

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