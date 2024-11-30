Fettuh: İsrail'e Diplomatik Dokunulmazlık Irkçılığın Zirvesi - Son Dakika
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Fettuh: İsrail'e Diplomatik Dokunulmazlık Irkçılığın Zirvesi

Filistin Meclis Başkanı Fettuh, İsrail'in savaş suçlularına dokunulmazlık sağlamasını kınadı.

30.11.2024 15:47
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Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, İsrailli savaş suçlularına diplomatik dokunulmazlık sağlama çabalarını "ırkçılığın doruk noktası" şeklinde değerlendirerek, bunun İsrail'i suç işlemeye ve kuşatmayı sürdürmeye teşvik ettiğini belirtti.

Meclis Başkanı Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 100'den fazla kişinin ölümü, onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan korkunç katliamı kınadı.

Fettuh, iki milyon kişiyi kıtlıktan ve etnik temizlikten kurtarmak, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırmak için derhal ve acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Fettuh, şu ifadeleri kullandı:

" Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından bazı ülkelerin (İsrailli) savaş suçlularına diplomatik dokunulmazlık sağlama girişimleri, ırkçılığın doruk noktasını temsil ediyor, tarihte eşi benzeri görülmemiş ırkçı rejime destek veriyor ve İsrail'e suç işlemesi ve ablukayı sürdürmesi için cesaret veriyor."

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya'da son 24 saatte gerçekleştirdiği katliamlarda 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Fransa UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili çelişkili açıklamalar yapmıştı

Fransa Başbakanı Michel Barnier, Meclis Genel Kurulunda, Netanyahu'nun tutuklama emri hakkında "Fransa, her zamanki gibi bu alanda da diğer alanlarda yaptığı gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak." demişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ise ülkesinin UCM'nin bağımsız şekilde çalışmasına son derece bağlı olduğunu belirterek "Fransa, her zaman olduğu gibi uluslararası hukuku uygulayacak. Bu, Roma Statüsü'ne katılımından doğan Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmak gibi yükümlülüklere dayanıyor. Bu statü, bazı liderlerin dokunulmazlığıyla ilgili meseleleri de öngörüyor ve düzenliyor. Her ne olursa olsun, son kararı verme yetkisi yargı makamına ait olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceği yinelense de Fransa'nın UCM'nin tutuklama emriyle ilgili hangi adımı atacağı konusunda net bilgi verilmemişti.

Açıklamada ayrıca, Roma Statüsü'nün Uluslararası Ceza Mahkemesiyle tam bir işbirliği gerektirdiği ve aynı zamanda UCM'ye taraf olmayan devletlerin dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerle uyumsuz hareket edilemeyeceğini öngördüğü belirtilerek "Bu tarz dokunulmazlıklar, Başbakan Netanyahu ve ilgili başka bakanlar için geçerli ve UCM (bu kişilerin) tutuklanmalarını ve teslim edilmelerini talep ederse dikkate alınmalı." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fettuh: İsrail'e Diplomatik Dokunulmazlık Irkçılığın Zirvesi - Son Dakika

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