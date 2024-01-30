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Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi Açıldı - Son Dakika
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Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi Açıldı

Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi Açıldı

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Feyhaman Duran'ın İstanbul Üniversitesine bağışladığı ev, restorasyon çalışmalarının ardından Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi olarak açıldı. Evdeki eserlerin tarihi ve paha biçilmez nitelikte olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, bu yeni kültür ve sanat evinin sanatsal çalışmalara katkı sağlamasını temenni etti. Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi, tabloları, hat çalışmaları ve ev sahiplerinin günlük kullanım eşyaları gibi birçok değerli eseri barındırıyor.

30.01.2024 17:05  Güncelleme: 17:05
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Türk resim sanatında portre çizimleriyle tanınan ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü portreleriyle öne çıkan Feyhaman Duran'ın 1962'de İstanbul Üniversitesine bağışladığı ev, restorasyon çalışmalarının ardından Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi olarak açıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, açılış kurdelesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, sanat tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu ve sanatçı Günseli Kato ile birlikte kesti.

AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Zülfikar, uzun yıllar süren restorasyon ve hazırlıkların ardından bu açılışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Evdeki eserlerden her birinin tarihi ve paha biçilmez nitelikte olduğunu ifade eden Zülfikar, "Feyhaman Bey, eşi Güzide Hanım'la burada yıllar yılı yaşamışlar, burada eserlerini de vermişler. Bizler de bugün o eserleri birlikte görüp sanatın dünyasına kazandırabilmek mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Zülfikar, içten ve sanatsever bir toplulukla bu mekanı açmaktan gurur duyduğunu kaydetti ve "Elden geldiğince kısıtlı bir ziyaretçi grubuyla açılışı yapıyoruz ama bununla kalmıyoruz. İnşallah yan tarafı da açarak daha geniş bir ulaşım rahatlığı elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mekanın randevu ile her salı ve perşembe ziyarete açık olduğu bilgisini paylaşan Zülfikar, üniversite bünyesindeki bu yeni kültür ve sanat evinin, sanatsal çalışma ve araştırmalara katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Feyhaman Duran kimdir?

İstanbul Kadıköy'de 1886'da doğan Feyhaman Duran, Paris'te sanat eğitimi aldıktan sonra 1919'da İstanbul'a döndü.

Ressam ve hattat Güzin Duran ile 1922'de evlenen Duran, 1923'te Türk Ressamlar Cemiyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Duran, Atatürk'ün portresini kişisel izlenimleri ve fotoğraflardan faydalanarak çizerken, İnönü'nün portresini 1939'da canlı olarak çizme imkanı buldu.

Yaşamının son iki yılında görme yetersizliği nedeniyle resim yapamayan Duran, 1970'te 84 yaşında hayatını kaybetti.

Feyhaman Duran ve eşi, ömürlerinin büyük kısmını Hattat Yahya Hilmi Efendi'den kalan ve 1962'de İstanbul Üniversitesine bağışladıkları, Süleymaniye'de bulunan evde geçirdi.

Kültür ve Sanat Evi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Araştırma Fonu destekli Güdümlü Projeler ile uzun süre beklemede kalan ev ve atölyenin restorasyonu 2001'de tamamlandı ve 2001'de müze olarak ziyarete açıldı.

Daha sonra bina, 2018'den 2023'e kadar yeniden restorasyon ve konservasyon sürecine girdi.

Restorasyon çalışmaları Aralık 2023'te tamamlanırken, bu sürede bir depoya taşınan binadaki eşyalar, ev ve atölyeye teslim edildi.

Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi, ünlü ressamın tabloları ve dedeleri Hattat Yahya Hilmi Efendi'nin hat çalışmalarının yanı sıra ev sahiplerinin günlük kullanım eşyaları, halılar, biblolar, Osmanlı Türkçesi ve Fransızca kitaplar gibi eşyaları barındırıyor.

Kaynak: AA

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