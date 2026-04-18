Feyza Keskin'in Cansız Bedeni Bulundu
18.04.2026 15:39
Isparta'da kaybolan 16 yaşındaki satranç sporcusu Feyza Keskin'in cesedi inşaat alanında bulundu.

Az önce bu haberle geçilen güvenlik kamerasının yanlış olduğu teyit edilmiş, görüntü yeniden düzenlenip servis edilmiştir.

ISPARTA'da dün ailesinin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulunduğu satranç milli takımı sporcusu 10'uncu sınıf öğrencisi Feyza Keskin'in (16) akşam saatlerinde inşaat alanında cansız bedeni bulundu.

Isparta'da Süleyman Demirel Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Feyza Keskin'den dün sabah saatlerinde evden ayrılmasının ardından haber alamayan ailesi, bir süre sonra polise başvurdu. Feyza Keskin'in saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu'ndaki asri mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken görüldüğü bilgisini veren aile, kızlarının bulunmasını talep etti.

Çalışma başlatan polis, saat 20.00 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında Feyza Keskin'in cesedini buldu. Yapılan incelemelerin ardından Keskin'in cenazesi Isparta Şehir Hastanesi'ne morguna götürüldü. Keskin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Burdur'un Kozluca köyüne götürüldü.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Satranç milli takım sporcusu Keskin'in ölümü sonrası Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği tarafından taziye mesajı yayımladı. 'Acı kaybımız' başlıklı mesajda, "İlimiz milli sporcumuz Feyza Keskin'in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak da sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Ocak mesajında şu ifadeleri kullandı: "Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: DHA

