Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda Filistinli mevkidaşıyla buluştu

Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda Filistinli mevkidaşıyla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında İstanbul'da bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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