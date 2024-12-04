Fidan, AGİT Toplantısı'na Katılacak

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 5-6 Aralık tarihlerinde Valetta'da düzenlenecek 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantının 5 Aralık'taki ilk Genel Oturumu'nda konuşacak olan Fidan, AGİT'in işlevselliği ve kapsayıcılığına yönelik Türkiye'nin desteğini vurgulayacak. AGİT coğrafyasının güvenliğinin komşu bölgelerdeki güvenlikle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu belirtecek olan Fidan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin önemine dikkat çekecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı AGİT'in 5-6 Aralık tarihlerinde Dönem Başkanı Malta'nın ev sahipliğinde Valetta'da düzenlenecek olan 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. 57 üyeli AGİT'in 40'a yakın üyesinin Bakan düzeyinde katılımının beklendiği toplantıya, AGİT'in Asyalı ve Akdenizli İş Birliği Ortaklarının da toplantıya katılması öngörülüyor.

2025'te AGİT Dönem Başkanlığı'nı Finlandiya devralacak

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasındaki güvenlik durumun değerlendirileceği toplantıda, güncel sınamalar ele alınacak ve AGİT'in gündemindeki konular ile işleyişine dair hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, AGİT Sekreterliği dahil Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü, Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri, Medya Özgürlüğü Temsilcisi atamalarının ele alınması bekleniyor. Malta'da düzenlenecek toplantının ardından AGİT Dönem Başkanlığı'nın 2025 yılında Finlandiya devralacak.

Fidan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine vurgu yapacak

Bakan Fidan, 5 Aralık'ta düzenlenen ilk Genel Oturumu'nda bir konuşma yapacak. AGİT'in Avrupa'da güvenlik ve iş birliğine yönelik en kapsayıcı platform olduğuna dikkat çekerek Teşkilatın Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir unsuru olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtecek. Fidan, AGİT'in işlevselliği ve kapsayıcılığına yönelik Türkiye'nin desteğini vurgulayacak. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği ile adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomasi ve diyaloğa verdiği önceliğe dikkat çekecek. AGİT coğrafyasının güvenliğinin, komşu bölgelerdeki güvenlikle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu ifade edecek olan Fidan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önemine dikkat çekecek.

AGİT, esnek diyalog ve müzakere forumu yapısıyla güvenliğin üç boyutunda (siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani) ilke, norm ve standartlar geliştiriyor ve yükümlülüklerin uygulanma durumunu izliyor. AGİT'in bu üç boyutunda Türkiye'nin aktif ve yapıcı bir tutum sergilediğini belirten üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin terörizm, polis faaliyetleri, sınır güvenliği ve yönetimi, ekonomi ve çevre konuları, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele, göç ve entegrasyon, insan ticaretiyle mücadele gibi alanlar başta olmak üzere AGİT çalışmalarına katkıda bulunduğunu ifade etti.

1999 yılındaki AGİT Zirvesi'ne Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını anımsatan yetkili, "Zirve'de imzalanan Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul Şartı), 21. yüzyılda AGİT bölgesinin güvenlik, barış ve istikrarının güvence altına alınabilmesi için gerekli ilke ve yöntemleri belirlemiştir. Türkiye, mücavir bölgesindeki mevcut ve potansiyel çatışmalara ilişkin olarak ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlikleri çerçevesinde AGİT'in çözüm arayışlarını desteklemektedir. 2014 yılında Türkiye'nin eş başkanlığında AGİT'te Arabuluculuk Dostlar Grubu tesis edilmiştir" değerlendirmesini yaptı.