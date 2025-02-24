Fidan'dan Trump ve Ukrayna Açıklamaları

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı meselesini diğer ABD-Rusya ilişkilerinden ayırmaya çalışmasının başka bir mesele olduğunu belirterek, "Trump, Rusya ile ilişkileri geliştirmek ya da mevcut sorunları çözmek isterse, Ukrayna meselesini de uygun şekilde çözmenin bir yolunu bulması gerekecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Johannesburg'da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, "Şu an ilgili taraflar tarafından bir plan yapıldığını anlıyoruz. Biz de Türkiye, birkaç yıl önce yaptığımız gibi, tartışmaya kendi katkımızı yapmaya çalışıyoruz. Yine de bekliyoruz ve tüm bu tartışmaların ardından ne tür bir planın ortaya çıkacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok kez "derhal ateşkes" görmek istediğini dile getirdiğine atıfta bulunan Fidan, Trump'ın bir siyasi lider olarak isteğini dile getirdiğini ve önemli bir noktaya değindiğini söyledi. Fidan, şöyle devam etti:

"Modern zamanlarda, insanlık bu denli can kaybına ve yıkıma izin veriyor. Sayın Trump, savaşın durmasını istemekte haklı, ancak bunu gerçekten nasıl gerçekleştireceğiz, nasıl durduracağız? İnsanların şu anda üzerinde çalıştığı bir diğer soru da bu.

Bu çok çarpıcı bir gelişme ve pek çok Avrupalı ortağımızı biraz endişeli bir durumda bıraktı. Çünkü Ukrayna savaşının başından bu yana öncelikle Biden yönetimiyle bir plan üzerinde çalışıyorlardı. Şimdi de Trump ve yönetimi farklı bir plan öneriyor. O nedenle çok fazla yeniden düzenlenmenin ve görüşmelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Avrupalı dostlarımız kendi aralarında görüşmelere başladı ve NATO kapsamında da görüşmeler var. İki taraf da kendi görüşlerini oluşturdukları zaman birbiriyle görüşmeye başlayacak. Anladığım kadarıyla bazı Avrupalı liderler, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer gibi Washington'a gidecek ve Başkan Trump ile görüşecek. Washington'a gidecekler ve bu konuları görüşecekler.

"Pek çok Avrupalı sahip oldukları ya da yaşadıkları her şeyin kendi eserleri olduğunu düşünmeye başladı"

Pek çok Avrupalı sahip oldukları ya da yaşadıkları her şeyin kendi eserleri olduğunu düşünmeye başladı. Aslında bunun arkasında uzun bir süre büyük bir bağımlılık yatıyordu. Bence bu kriz, Avrupalı dostlarımız için de büyük bir fırsat sunabilir. Çok stratejik alanlarda ABD'ye bağımlılığın azaltılmasının onları ve hepimizi ekonomik ve jeopolitik krizler karşısında daha dayanıklı hale getireceğini düşünüyorum."

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı meselesini diğer ABD-Rusya ilişkilerinden ayırmaya çalışmasının başka bir mesele olduğunu kaydeden Fidan, "Bu iki yol olabileceği anlamına geliyor. Bir yolda Rusya-Ukrayna Savaşının nasıl durdurulabileceği ve ikinci yolda da Rusya ile ABD arasında var olan zorlukların ve sorunların üstesinden nasıl gelinebileceği üzerine çalışabilirler. Ancak sorunun çoğunluğu savaşın başlamasının hemen ardından ortaya çıktı. Bu nedenle iki yolun birbiriyle büyük ölçüde bağlantılı olduğunu düşünüyorum. En sonunda Trump, Rusya ile ilişkileri geliştirmek ya da mevcut sorunları çözmek isterse, Ukrayna meselesini de uygun şekilde çözmenin bir yolunu bulması gerekecek" dedi.

Fidan, Ukrayna'nın ateşkes ya da barış anlaşması sağlaması için bazı güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Savaş tekrar başlarsa, onlar için güvenlik garantisi ne olacak? Ukrayna bunu talep ediyor. Şu anda müzakerelerde görüşülen konuların başında savaşın yeniden başlamamasını sağlayacak güvenlik garantisi geliyor. Temas hatları boyunca konuşlanacak büyük bir uluslararası koalisyon oluşturulmayacaksa Ukraynalılar için güvenlik garantisi sağlanmasının bir yolu NATO üyeliği veya Rusların güvenlik garantileri için farklı fikirleri olabilir. Alternatif senaryolarda görüştüğümüz konular bunlar."

"Uluslarüstü bir medeniyet olmayı başardılar ama medeniyetler üstü olmayı başaramadılar"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin AB'nin ortak pazarına dahil olmayı hedeflediğini dile getirerek, "Maalesef, Avrupalılar aynı şekilde düşünmüyor. Çünkü uluslarüstü bir medeniyet olmayı başardılar ama medeniyetler üstü olmayı başaramadılar. Büyük bir Müslüman ülkeyi aralarına almayı reddediyorlar. Bu gerçek ışığında, diğer ekonomik platformlara, BRICS gibi diğer ekonomik işbirliği platformlarına ne tür değerlere sahip olduklarını, avantajlarının neler olduğunu, ne tür bir kurumsal mekanizmaya sahip olduklarını ya da olmadıklarını görmek için bakmaya başladık. Dolayısıyla ilgileniyoruz ancak henüz bize bir üyelik teklif edilmedi" diye konuştu.