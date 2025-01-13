Fidan-Fajon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Fidan"ın, Slovenyalı mevkidaşı Fajon ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 9. Dönem Toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Fajon ile görüşmesinde, 2024-2026 Stratejik Ortaklık Eylem Planı çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin altını çizdi.

Türkiye'nin, ticari ve ekonomik işbirliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesini beklediği belirtilen görüşmede, savunma sanayisi alanında iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, Balkanlar'daki meselelerin çözümünün yegane yolunun diyalogdan geçtiği dile getirilerek, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde somut ilerleme sağlanabilmesi için atılması beklenen adımlar aktarıldı.

Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğine dair vizyonunun paylaşıldığı görüşmede, uluslararası toplumdan gerekli desteğin sağlamasının önem taşıdığı yinelendi.

Görüşmede ayrıca, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının elzem olduğu ifade edildi.

Türkiye-Slovenya KEK 9. Dönem Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Fajon'un eş başkanlıklarında yarın Ankara'da yapılacak.