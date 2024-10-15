Fidan: Gazze'de Yaşananlar Soykırım Kanıtı

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki duruma ilişkin, "Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı." dedi.

Bakan Fidan, AK Parti tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen " Filistin'in Geleceği Konferansı"nın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın yönettiği "Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği" başlıklı birinci oturumunda hitap etti.

Fidan, Ürdün Dışişleri ve Yurt Dışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşmasında bir trajediyi ortaya koyduğunu ve bugün karşı karşıya olunan trajedinin yeni olmadığını, 70 yıldan bu yana gözler önünde gerçekleştiğini ifade etti.

Uluslararası, Arap ve İslam camiasının maalesef güçsüz kaldığını ve devam eden bu trajediyi sonlandırma konusunda başarısız olduğunu kaydeden Fidan, son 70 yıldan bu yana bölgede yaşayan insanların ızdırap çektiğini vurguladı.

Fidan, herkesin Filistin konusu nedeniyle utanç duyduğunu ve bu trajedinin 7 Ekim 2023'ten bu yana yeni bir şekil aldığını belirterek hiç kimsenin böyle bir durumu tahayyül etmediğini söyledi.

Artık işin, gözler önünde yaşanan bir soykırım haline geldiğini aktaran Fidan, uluslararası camianın burada işe yaramadığının ve soykırımı durdurma hususunda çaresiz kaldığının altını çizdi.

Fidan, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 42 bin insanın katledildiğini belirterek bu insanların bilinçli ve sistematik olarak öldürüldüklerine dikkati çekti.

Bunun, tamamen hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar sonucunda meydana geldiğine işaret eden Fidan, savaş terminolojisine bakıldığında, bu insanların bilinçli olarak İsrail askerleri tarafından hedef alındığını söyledi.

İsrail, yapay zekayı kadın ve çocuk ölümlerinde bahane gösteriyor

Fidan, bazı askeri uzmanların ifadelerine atıfta bulunarak "Çok fazla kadın ve çocuk öldürüldü çünkü yapay zeka tarafından hedef belirlemesi yapıldı. Yapay zeka diyor ki vurun. 'Makine diyor, biz demiyoruz, makine öldürüyor' dediler. Kendilerinin ortaya koyabilecekleri en iyi bahane bu zaten, başka bir şey yok. Bu da insanlığın değerlerine karşı yapılmış başka bir saygısızlık." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin kökenine inilmesi gerektiğine dikkati çeken Fidan, bununla alakalı çok şey söylendiğini ancak çok az şey yapıldığını kaydetti.

Fidan, bir soykırımın yaşandığının altını çizerek hiçbir zaman bunun unutulmaması ve bu nedenle eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Soykırımdan daha büyük bir trajedinin de uluslararası camianın takındığı tavır olduğunu vurgulayan Fidan, uluslararası camia ve sistemin tamamen çöktüğünü, bunun da bir sınav olduğunu ve sınav sonucunda son bir yıldır uluslararası sistemin çöktüğüne işaret etti.

"Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının kanıtı"

Fidan, Gazze'deki duruma ilişkin, "Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı." ifadesini kullandı.

Dünyanın 5'ten büyük olduğunu söylediklerini ve bunu demeye devam edeceklerini aktaran Fidan, bu noktada uluslararası sistemin temel probleminin bu olduğunu ve bunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, bu çözülene kadar Gazze'de yaşanan gibi benzer problemlerin tekrar yaşanacağını göreceklerini belirterek Ukrayna'da, Afrika'da ve başka yerlerde yüzlerce ve binlerce insanın hayatını kaybettiğini, dünyanın dört bir yanında insanların açlık çektiğini vurguladı.

Uluslararası sistemin tercihleri olduğuna işaret eden Fidan, "(Uluslararası sistem) Bazı azınlıkta olan imtiyazlı ülkelerin öncelikleri doğrultusunda gidiyor. Uluslararası sistemin çöküşü, diğer taraftan soykırım ve uluslararası camianın işe yaramaması... Bizim bunları durdurmamız lazım." diye konuştu.

Fidan, Batı halklarının da buna karşı olduğunu bildiklerini ifade ederek uluslararası sistemin Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda adım atmadığını belirtti.

İnsanların ellerinden geleni yaptığını ve bu suça ortak olmadığını aktaran Fidan, son aylarda başka Avrupa ülkelerinin de ön plana çıktığını söyledi.

Bakan Fidan; İspanya, Slovenya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıdığını anımsatarak bu ülkelerin tanıma kararlarıyla asalet gösterdiklerini vurguladı.

"İki devletli çözüm Filistinliler ve İsraillilerin güvenliği için elzem"

En başından bu yana çözümün iki devletli yapı olduğunu söylediklerini aktaran Fidan, iki devletli çözümün Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenliği için elzem olduğunu vurguladı.

Fidan, İsrail halkına sorulduğunda bölgede onların da Filistin halkına bu hakkın verilmesi gerektiğini söylediğine işaret ederek Temas Grubu'yla son 1 yılda iki devletli çözüm için çok çalıştıklarını anlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi adına son 20 yılda başarılı bir strateji oluşturduğunu belirten Hakan Fidan, "İki devletli çözümü unutturdu, bölgede bile unutturdu." dedi.

Fidan, Gazze'de iki savaş gördüklerini ve şimdi üçüncüsüne şahit olduklarını belirterek Filistin ve İsrail dışında başka ülkelerin de bölgede olduklarını ve bunun, bölgesel krizlere neden olabileceğini söyledi.

"Netanyahu hükümeti Filistinlilere devlet verme niyetinde değil"

Bunun durdurulması ve bu çatışmanın bölgeye yayılmaması için bu meselenin adil şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"İki devletli çözümü getirmemiz lazım. Biz her zaman bunun altını çiziyoruz ama maalesef Netanyahu hükümeti uzun zamandır Filistinlilere bir devlet verme niyetini göstermiyor. Diğer taraftan da mevcut durumu İsrail'in güvenliği meselesiymiş gibi göstermeye çalışıyor. Biz onlara şunu hep söylüyoruz; İsrail'in ve İsrail halkının gelecek nesillerinin güvenliğinin olabilmesi için iki devletli çözüme ihtiyacınız var ve bu tek çözüm opsiyonudur."

Fidan, Filistinlilerin kendi ülkeleri, egemenlikleri ve kendi insan onuruna yakışır yapıları olursa iki taraf için de güvenliğin sağlanabileceğini belirterek "Şu anda biz uluslararası camianın tamamına bir çağrı yapıyoruz. İki devletli çözümü lütfen benimseyin ve iki devletli çözüm için bastırın. Bunu elinizden gelenin en iyisiyle yapın." ifadelerini kullandı.

Dostlar ve uluslararası camia sayesinde Birleşmiş Milletlere (BM) üye 150'nin üzerinde ülkenin Filistin devletinin tanınması yönünde bir karar aldığına işaret eden Fidan, Filistin'in artık BM'de temsil edildiğini söyledi.

Fidan, BM Genel Kurulunda diğer ülkeleriyle temsilcileriyle birlikte Filistin'in de yer aldığını aktararak, bunun tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

İki devletli çözümün uluslararası camia tarafından Filistin meselesinin çözümü için tek çözüm olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, ayrıca bir araya gelinerek kuvvetlerin birleştirilmesi ve bu politikayı hayata geçirmek için uğraşmaları gerektiğini ifade etti.

(Sürecek)