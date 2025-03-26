Türkiye'ye F-35 engeli kalkıyor mu? ABD ile baş döndüren trafik - Son Dakika
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Türkiye'ye F-35 engeli kalkıyor mu? ABD ile baş döndüren trafik

Türkiye\'ye F-35 engeli kalkıyor mu? ABD ile baş döndüren trafik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede her iki taraf da savunma sanayii alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açık biçimde ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde de ABD medyası Trump'ın Türkiye'ye F-35 satma fikrine açık olduğunu belirtmişti.

26.03.2025 01:47
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Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Washington'daki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı.

Kaynaklar, her iki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açıkça ortaya koyduğunu ve iki taraf arasında mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapılacağını aktardı.

GAZZE-SURİYE VE UKRAYNA MASAYA YATIRILDI

Tarafların, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladığını belirten kaynaklar, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusundaki kararlılığın ifade edildiğini bildirdi.

Kaynaklar, Fidan'ın Rubio'ya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini aktararak, bu hususun bölgesel barış için önemini vurguladığını kaydetti.

Rusya- Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığını bildiren kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediğini belirtti.

Kaynaklar, görüşmede önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin ele alındığını, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin görüşüldüğünü ve Bosna-Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altının çizildiğini ifade etti.

Görüşmeye Türk tarafından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdürü ve Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD tarafında ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Lou Bono, Avrupa ve Güney Kafkasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Josh Huck, Bakanlık Sözcüsü ve Güney Doğu Avrupa Direktörü katıldı.

TRUMP, F-35 SATMA FİKRİNE AÇIK

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'ye yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçağı satmayı planladığı ifade edildi.

Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'ye F-35 engeli kalkıyor mu? ABD ile baş döndüren trafik - Son Dakika

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