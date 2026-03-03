Fidan: İran ve Bölge İstikrarı Kritik - Son Dakika
Fidan: İran ve Bölge İstikrarı Kritik

03.03.2026 13:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın istikrarı için diplomatik çabaların önemini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran ve bölgedeki istikrarın korunmasının kritik olduğunu" vurgulayarak, "sükunetin sağlanması ve diplomatik sürecin yeniden başlaması için yoğun çaba harcadıklarını" belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen iftar programında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgedeki hareketliliği artırdığını, ancak İran halkı içinde rejim değişikliği düzeyinde bir dalgalanmanın henüz gözlenmediğini söyledi. Bakan, çatışmanın tırmanmasının tüm bölgeyi etkileyen bir istikrarsızlık ortamı yaratabileceğine dikkati çekti.

Enerji güvenliği konusunda da uyarılarda bulunan Fidan, "İran'dan doğal gaz akışının kesilmesi veya Körfez ülkelerinden enerji ithalatında aksama, küresel enerji arz güvenliği açısından risk oluşturabilir" dedi. Fidan, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda ise küresel finans ve enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanabileceğini" ifade etti.

Fidan, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini ve farklı senaryolara göre önlemler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Temel talebimiz, karşılıklı saldırıların durması ve diplomasiye dönülmesidir" dedi.

Bakan Fidan, bölgedeki çatışmaların askeri boyutuna ilişkin olarak, İsrail'in İran'ı tehdit olarak gördüğünü ve rejim değişikliği hedeflediğini ifade etti. İran'ın ise maliyet üretmek için füze ve dron saldırılarıyla karşılık verdiğini belirten Fidan, "Ancak beklenen cevap gelmeyecek, Türkiye kendini her zaman korur" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki Türk vatandaşlarının durumuna değinen Fidan, İran'da yaklaşık 20 bin vatandaş bulunduğunu ve sınır kapılarından güvenli geçişlerin sağlandığını aktardı. Çatışma bölgelerindeki vatandaşlarla sürekli iletişimde olduklarını belirten Fidan, ciddi bir can güvenliği sorunu bulunmadığını söyledi.

Hakan Fidan ayrıca, Gazze ve Filistin meselesinde Türkiye'nin insani yardımları sürdürdüğünü, bölgedeki ülkelerle koordineli çalıştıklarını vurguladı. CAATSA yaptırımları ve Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini belirten Fidan, Türkiye'nin bölgesel oluşumlarda aktif rol almaya hazır olduğunu kaydetti.

13:54
