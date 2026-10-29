Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Filistin'deki durumu ve bölgeyi ele aldı

Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Filistin'deki durumu ve bölgeyi ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ile Safedi, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?