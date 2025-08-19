Fidan ve Abdulati'den Gazze Üzerine Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.