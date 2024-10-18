Fidan ve Arakçi İkili İlişkileri Değerlendirdi - Son Dakika
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Fidan ve Arakçi İkili İlişkileri Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

18.10.2024 17:47
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirecek. Fidan görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirecek ve İsrail'in saldırganlığı karşısında itidalli hareket etmenin önemini vurgulayacak.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, resmi ziyaret kapsamında 18-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da bulunacak. Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılan olan Arakçi, Türkiye'ye ikili bir ziyaret de yapacak. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla ikili görüşme yapacak. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Bakan Fidan'ın terörle mücadele alanında İran ile iş birliğinin artırılmasının öneminin altını çizmesi, Türkiye'nin bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik desteğini yinelemesi, ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik Türkiye'nin iradesini teyit etmesi ve İsrail'in saldırganlığı karşısında itidalli hareket etmenin önemini vurgulaması bekleniyor.

Türkiye-İran siyasi ilişkileri 2014'te kurulan Yüksek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) mekanizmasıyla yeni bir kurumsal çerçeve kazanmıştı. Sekizinci YDİK toplantısı, önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara ziyareti sırasında 24 Ocak 2024 tarihinde yapıldı. Bakanlık yetkilisi, Türkiye ile İran arasındaki çok boyutlu ilişkilerin üst düzey ziyaret ve istişareler kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.

PKK-PJAK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak mücadele hedefleniyor

Terörle mücadele alanındaki iş birliğinin İçişleri Bakanlıkları arasındaki mevcut mekanizmalar kapsamında ele alındığını kaydeden yetkili, İran ile PKK-PJAK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Yetkili, "Terörle ortak mücadele alanında İran ile anlayış birliği içinde olunmasına rağmen, bazı konularda daha etkin adımlar atılması yönünde Türkiye'nin beklentileri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon 29'uncu toplantısının yıl sonunda Tahran'da yapılması planlanıyor. Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret ve ulaşım başta olmak üzere iş birliği başlıklarının kapsamlı olarak ele alınması öngörülüyor. 2023 yılı sonu 7,2 milyar doları aşan ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Dördüncü sınır kapısının açılması için hazırlıklar devam ediyor

Türkiye ile İran arasında sınır kapılarının sayısının artırılması konusu da gündemde. Bu kapsamda iki ülke arasında dördüncü sınır kapısı (Gelincik-Kuzereş) açılması için hazırlıklar sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fidan ve Arakçi İkili İlişkileri Değerlendirdi - Son Dakika

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