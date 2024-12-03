Fidan ve Baerbock Brüksel'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Brüksel'de bir araya geldi.
Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştüğü bildirildi.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Suriye, Gazze ve Ukrayna konuları ele alındı.
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