Fidan ve Baerbock Münih'te Bir Araya Geldi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi. Görüşmede transatlantik ilişkilerindeki son durum da ele alındı.