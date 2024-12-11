Fidan ve Bayramov'dan Suriye ve İkili İlişkiler Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fidan ve Bayramov, Azerbaycan- Türkiye ilişkileri, 2. Karabağ Savaşı sonrası dönemde bölgedeki durum, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını görüştü.

Görüşmede, Bayramov, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilmesinden duydukları memnuniyeti ve tebriklerini ifade etti.

Bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri kapsamlı müzakere ederken Bayramov, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini, ortaya çıkan kriz durumunun Suriye halkının istek ve iradesi doğrultusunda en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağı yönündeki umudunu dile getirdi.