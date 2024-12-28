Fidan ve Blinken'den Suriye ve Gazze görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, PKK/ YPG terör örgütünün Suriye'deki varlığı ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu bildirildi. Bakan Fidan PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirtti. Fidan, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmaların desteklendiğini ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.