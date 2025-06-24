Fidan ve Katar Başbakanı Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve İsrail arasındaki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.