Fikri Karayel'in Rüya Konseri - Son Dakika
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Fikri Karayel'in Rüya Konseri

02.07.2026 01:12
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Fikri Karayel, KKTC'de Mağusa Kültür Sanat Festivali'nde unutulmaz bir konser verdi.

Besteci, yorumcu ve söz yazarı Fikri Karayel ile Mağusa Kent Orkestrası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Belediyesince düzenlenen "26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali"nde aynı sahneyi paylaştı.

Othello Kalesi'ndeki konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan genç sanatçı, KKTC'de tarihi bir mekanda konser verme hayali olduğunu belirterek, bu konserin kendisi için bir rüya olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Belediyesi Kültür Şube Amiri Onursal Akdeniz'in teklifiyle festivale katıldığını belirten Karayel, "Bugün piyanoda oturacak Atakan (Sarı) Hocam aradı. Güzel aranjeler yaptı, Oskay Hoca ile birlikte. 'Fikriciğim hazırsan buyur al, sana muhteşem bir konser.' dedi. Ben de uça uça geldim." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, kariyerinde imza attığı ilk eserlerden son şarkılarına kadar kapsamlı bir repertuvarı müzikseverler için yorumlayacağını dile getirdi.

Konser için heyecanlı olduğuna dikkati çeken Karayel, çok güzel bir konser olacağını sözlerine ekledi.

Ününün KKTC sınırlarını aşıp Türkiye'ye ulaşmasına da değinen Karayel, "Benim için doğru bir dönemdi. Doğru zamanda doğru şarkıyı yaptım galiba." diye konuştu.

Fikri Karayel, üzerinde çalıştığı yeni bir şarkısı olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bir süredir üstünde uğraşıyoruz. Ben sözlerle ilgili bir şeylere takılmıştım. Onları çözdük. Şimdi ufak bir kaydımız daha var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde buluşturmuş oluruz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eserlerinde yapay zekadan henüz faydalanmadığını söyleyen Karayel, şunları aktardı:

"Yapay zekayla yapabilenlerin sayısı arttı, onu fark ediyorum. Yaratıcılık ve duygusal konuları bence insanlara bırakmak lazım. Prodüksiyon ve teknik tarafta elbette ki teknolojiden faydalanalım. Bilmiyorum güzel fikirler de verebilir belki kimilerine. Belki yarın öbür gün ben de kullanmaya başlarım. Büyük konuşmayalım. Yapay zeka çağındayız. Henüz başvurmadım yapay zekaya. Hem sound olarak hem de edebi tarafında, müziği ben biraz daha analog seviyorum diyebilirim."

Karayel, "Yol", "Uzaktan", "Efsane", "Zor Kurtarmışım", "Hayal Edemezsin", "Beni Bırakma", "Söz Bitti" (Unutursun) ve "Senden Sonra" adlı sevilen şarkılarının da aralarında yer aldığı geniş bir repertuvarı konserde seslendirdi.

Kaynak: AA

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