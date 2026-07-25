Filipin Teknesinden Yakıt Sızıntısı

GÜNEY ÇİN DENİZİ, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, bir Filipin balıkçı teknesinden Güney Çin Denizi'ne yakıt sızdığını ve bunun deniz ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Açıklamada olayın, perşembe günü gerçekleştirilen yakıt ikmali sırasında meydana geldiği belirtildi. Birkaç Filipin balıkçı teknesinin Çin'e ait Huangyan Dao yakınlarındaki sularda toplandığı ve adanın açıklarındaki Çin karasularına izinsiz girmeye çalıştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, teknelerin rutin kolluk devriyesi yürüten Çin Sahil Güvenliği gemilerine de tehlikeli şekilde yaklaştığı vurgulandı.

Çin Sahil Güvenliği, gemilerinin temmuz ayından bu yana Huangyan Dao açıklarında rutin hak koruma ve kolluk operasyonları, devriyeler, doğrulama ve kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü, bu kapsamda Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın güvenliğini sağladığını ve Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını güvence altına aldığını ifade etti.

Çin, söz konusu doğa koruma alanını Eylül 2025'te kurdu. Huangyan Dao'nun "mavi deliği" ve çevresindeki sular, tipik mercan resifi türlerinin yanı sıra Çin'de birinci sınıf devlet koruması altındaki yabani türlerden yeşil deniz kaplumbağalarına da ev sahipliği yapan zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip.