Filipin Teknesinden Yakıt Sızıntısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filipin Teknesinden Yakıt Sızıntısı

Filipin Teknesinden Yakıt Sızıntısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Sahil Güvenliği, Filipin balıkçı teknesinden sızan yakıtın deniz ekosistemine tehdit oluşturduğunu bildirdi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, bir Filipin balıkçı teknesinden Güney Çin Denizi'ne yakıt sızdığını ve bunun deniz ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Açıklamada olayın, perşembe günü gerçekleştirilen yakıt ikmali sırasında meydana geldiği belirtildi. Birkaç Filipin balıkçı teknesinin Çin'e ait Huangyan Dao yakınlarındaki sularda toplandığı ve adanın açıklarındaki Çin karasularına izinsiz girmeye çalıştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, teknelerin rutin kolluk devriyesi yürüten Çin Sahil Güvenliği gemilerine de tehlikeli şekilde yaklaştığı vurgulandı.

Çin Sahil Güvenliği, gemilerinin temmuz ayından bu yana Huangyan Dao açıklarında rutin hak koruma ve kolluk operasyonları, devriyeler, doğrulama ve kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü, bu kapsamda Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın güvenliğini sağladığını ve Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını güvence altına aldığını ifade etti.

Çin, söz konusu doğa koruma alanını Eylül 2025'te kurdu. Huangyan Dao'nun "mavi deliği" ve çevresindeki sular, tipik mercan resifi türlerinin yanı sıra Çin'de birinci sınıf devlet koruması altındaki yabani türlerden yeşil deniz kaplumbağalarına da ev sahipliği yapan zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipin Teknesinden Yakıt Sızıntısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı’nın başına geçti Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçti
e-Devlet’e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu’ndan jet hamle Apar topar toplantıya çağırdı İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Yasak aşkını gazeteden duyurmuştu Ödeyeceği tazminat ülke tarihine geçti Yasak aşkını gazeteden duyurmuştu! Ödeyeceği tazminat ülke tarihine geçti
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor 'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu

12:58
Özgür Özel A takımını belirledi İşte Yeni Parti’nin MYK’sı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 13:24:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Filipin Teknesinden Yakıt Sızıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.