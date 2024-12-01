Filistin Aktivisti Eygi Anısına Şilt Takdim Edildi - Son Dakika
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Filistin Aktivisti Eygi Anısına Şilt Takdim Edildi

Arap Birliği, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Ayşenur Eygi'yi andı.

01.12.2024 20:16
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Arap Birliği'nin Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlediği törende, İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi anısına Türkiye'ye şilt takdim edildi.

Eygi'nin anıldığı törende takdim edilen şilti, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen teslim aldı.

Kahire'deki diplomatik misyonların temsilcileri, büyükelçiler, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Mısır Temsilcisi Elena Panova ?da törene katıldı.

Törene özel davet üzerine katılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, törenin ardından yaptığı açıklamada, Eygi'nin ??6 Eylül 2024'te İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı ?Şeria'da Beyta isimli köyde barışçıl bir gösteride ?bulunurken vurularak öldürüldüğünü hatırlattı.

Eygi'nin Amerika'da Orta Doğu kültürleri ve dili üzerine çalıştığını ifade eden Şen, Eygi'nin Türk halkının Filistin ?davasına olan inancı ve bağlılığını temsil ettiğini belirtti.

Büyükelçi ?Şen, Eygi'nin, Aydın'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dahil olmak üzere üst ?düzey yetkililerin ve ailesinin de katıldığı cenaze namazı sonrasında defnedildiğini ifade etti. ?

Aziz hatıraların her zaman yaşatılacağını ifade ederek, şilti, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ?ailesine teslim edeceğini söyleyen Şen, Eygi'nin ailesinin "Son nefesini ?verdiği zeytin ağacı gibi Ayşenur güçlü, güzel ve yardımsever bir insandı. Onun hayatımızdaki ?yeri, İsrail askerleri tarafından şiddet kullanılarak hukuksuz ve haksız biçimde bizden alındı." şeklindeki mesajını da okudu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Aktivisti Eygi Anısına Şilt Takdim Edildi - Son Dakika

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