Filistin Bakanlığı'ndan Camii İhlallerine Kınama - Son Dakika
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Filistin Bakanlığı'ndan Camii İhlallerine Kınama

26.06.2026 21:00
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Filistin Vakıflar Bakanlığı, El Halil'deki camilere yönelik İsrail ihlallerini kınadı, acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'nın, Batı Şeria'daki El Halil şehrinde bulunan İbrahim Camii ile Er-Ras Camii'ne yönelik ihlalleri kınadığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, El Halil'deki İbrahim Camii çalışanları ve görevlilerine karşı tekrarlanan ifadeye çağırma, keyfi tutuklamalar, kışkırtıcı soruşturmalar ve ezanın günlerce yasaklanması gibi baskılar uygulandığına dikkat çekildi.

Yapılanlarla cami personelinin korkutulması, onların kutsal mekanı koruma görevlerinden alıkonulması ve caminin tamamen boşaltılarak üzerinde tam kontrol sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu baskıcı uygulamalar, görevlilerin ve çalışanların ancak sebatını ve bağlıklarını artıracaktır. Onlara zarar verilmesi, Harem'in mahremiyetine, ibadet özgürlüğüne ve ibadethane görevlilerinin korunmasını güvence altına alan tüm uluslararası yasa ve teamüllere yönelik açık bir ihlaldir."

Açıklamada, saldırgan İsraillilerin El Halil'deki El-Caberi Mahallesinde bulunan Er-Ras Camii'ne yönelik de ağır ihlallerde bulunduğuna işaret edilerek, her iki kutsal mabede yapılan saldırı ve ihlaller kınandı.

Filistin Vakıflar Bakanlığı, El Halil kentinin Yahudileştirilmesi ve kentin Arap-İslam kimliğinin yok edilmesini amaçlayan bu tırmanışın olası yansımaları konusunda da uyarıda bulundu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve UNESCO'ya, bu ihlallere dur demek için derhal müdahale etme ve Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kutsal mekanları korumak adına hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Son olarak açıklamada, Arap ülkeleri ile İslam dünyası, süregelen Yahudileştirme politikaları karşısında kutsal mekanları savunmak üzere etkin bir şekilde hareket etmeye çağırıldı.

İsrailliler Er-Ras Camii'ne yaptıkları baskında, caminin duvarlarına ve çatısına İsrail bayrakları asmış, avluda kurdukları hoparlörlerden yüksek sesle İbranice şarkılar çalmış ve cemaatin camiye girişini engellemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Bakanlığı'ndan Camii İhlallerine Kınama - Son Dakika

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