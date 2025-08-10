Filistin Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de Filistin yönetimine karşı artan provokatif söylemlerin, Gazze ve Batı Şeria'da işlenen soykırım, zorla göç ettirme ve ilhak suçlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Filistin yönetimini devirme" tehdidine tepki gösterildi.

İsrail'de Filistin yönetimine karşı yapılan provokatif çağrıların, Gazze ve Batı Şeria'da işlenen "soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak suçlarının devamı niteliğinde olduğu ve Filistin meselesini tasfiye etme amacı taşıdığı" ifade edildi.

Bu tür çağrılarla, İsrail'in uluslararası hukuka, uluslararası kararlara ve imzalanan anlaşmalara karşı sergilediği kayıtsızlığı sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Filistin halkının meşru temsilcisi konumundaki kurumları hedef alan planlara karşı tüm ülkelere ve uluslararası topluma "siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yapıldı.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki kabine toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Filistin yönetiminin "devrilmesi" için harekete geçilmesi çağrısında bulunacağını belirtmişti.

Gazze'deki soykırımın ardından ülkelerin birer birer Filistin devletini tanıma kararı almaya başlaması üzerine Ben-Gvir, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki yönetimi "devirerek" Filistin devletinin kurulması çabalarına bir yanıt vermiş olacaklarını iddia etmişti.

İsrailli bakanlar daha önce de Filistin yönetimine karşı provokatif söylemlerde bulunmuş ve düşürülmesi çağrısı yapmıştı. Bunlardan biri de İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar idi. Saar, temmuz ayında Filistin yönetimine yaptırım uygulanmasını istemişti.

Başta Başbakan Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, "İsrail'in yıkımına zemin hazırlayacağı" iddiasıyla Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor.

BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı.???????

İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.

İsrail işgali altında bulunan Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana, BM üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.