Filistin Başbakanı Açlık İçin Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de İsrail tarafından dayatılan açlığın son bulması ve tüm sınır kapılarının açılması için uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Filistin'deki yeni Özel Temsilcisi Jaco Cilliers ile bir araya geldi.

Mustafa, sınır kapılarının açılması ve Gazze'de gittikçe derinleşen açlığa son verilmesi için uluslararası baskının ve uluslararası yardım kuruluşları ile hükümet kurumları arasındaki koordinasyonun artırılmasının şart olduğunu ifade etti.

Filistin Başbakanı, Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırılarından zarar gören ailelere yardım için de acil müdahale gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, açlık sebebiyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 69'a, ilaç ve gıda eksikliği nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 620'ye çıktığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da açlık sebebiyle hastaneye başvuranların sayısında ciddi artış olduğu belirtilmişti.