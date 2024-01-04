Filistin Başbakanı: Gazze\'de benzeri görülmemiş bir açlık ve kıtlık yaşanıyor

RAMALLAH, 4 Ocak (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yaklaşık üç aydır İsrail ordusunun yoğun saldırısına maruz kalan Gazze Şeridi'nde "benzeri görülmemiş bir açlık ve kıtlık" yaşandığını belirtti.

Iştiyye, Çarşamba günü Ramallah kentindeki haftalık kabine toplantısında, Gazze'deki durumun "hem kendilerini hem de dünyayı şoka uğrattığını", zira bebekler için süt bulunamadığı gibi "çocukların da hayatta kalabilmek için uzun kuyruklarda beklediği" halde paylarına düşeni alamadığını belirtti.

Başbakan, İsrail'i Gazze'ye gıda tedarikini kasıtlı olarak bloke edip insanların gıdaya erişimini engellemekle suçlayarak, "kabarık suç dosyasıyla" bölge halkının günlük beslenme ihtiyacını hedef aldığını ifade etti.

Gazze halkının zayıf düştüğü, ayrıca hastalık ve salgınlara açık hale geldiği konusunda uyaran Iştiyye, kıtlığın gıda yetersizliğinden değil, gıdaya erişim yetersizliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Gazze'ye giren malların halkın ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 8'ini karşıladığını söyleyen Iştiyye, "bölgeye paraşütlerle gıda bırakılması ve İsrail'e geçişleri açarak gıda girişine izin vermesi için baskı yapılması" konusunda dünyaya çağrıda bulundu.