Filistin Başbakanı'ndan Soykırım Uyarısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, ülkesinin önceliğinin İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımı durdurmak, insani yardım çabalarını artırmak ve Filistin yönetiminin Gazze'deki görevlerini tamamen devralması olduğunu belirtti.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Filistin Başbakanı Mustafa, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

Mustafa, Japon yetkiliyle görüşmesinde önceliklerini şu şekilde sıraladı:

"Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmak için İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılması, insani yardım çabalarının yoğunlaştırılması, kapsamlı şekilde yeniden imarın gerçekleştirilmesi, Filistin devletinin Gazze Şeridi'ndeki görevlerini tamamen devralması, işgalin sona erdirilmesi, Filistin devletinin fiilen hayata geçirilmesi, trajedilerin ve savaşın tekrarının önlenmesi."

Filistin Başbakanı Mustafa, yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi, İsrail'in hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaları, özellikle Batı Şeria'nın kuzey bölgelerinde bugün dahi devam eden İsrail ordusunun baskınları, ayrıca zor ekonomik koşullar, Filistin ekonomisindeki gerileme ve İsrail saldırılarının devam etmesi nedeniyle işsizlik oranındaki artış gibi Batı Şeria'daki son duruma ilişkin gelişmeler hakkında da Matsumoto'ya bilgi verdi.

Mustafa, "Dünya ülkelerinin Filistin'i tanıması, Filistin meselesinin sonu değil aksine devletin sahada hayata geçirilmesini tamamlamak ve meseleyi kapsamlı, adil bir çözüme kavuşturmak için gerekli siyasi sürecin önemli bir adımıdır." dedi.

Başbakan Mustafa, "İsrail'in Filistin'in vergi gelirlerini alıkoymaya devam etmesinin hükümeti zor durumda bıraktığını, mali çöküşün eşiğine getirdiğini ve halka karşı yükümlülüklerini yerine getiremez hale düşürdüğünü" belirterek bu gelirlerin teslim edilmesi için İsrail üzerindeki baskının artırılmasını istedi.

Filistin Başbakanı, Japonya'nın siyasi ve ekonomik alanlarda sergilediği kararlı yaklaşımı, UNRWA'ya yönelik katkılarının sürmesini ve Filistin meselesinin barışçıl çözümü ile iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik BM konferansına katılımını büyük takdirle karşıladığını ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Matsumoto ise ülkesinin "savaşın durdurulması, Filistin meselesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" yönündeki tutumunu vurguladı.

Matsumoto, "Filistin halkına ekonomik ve insani yardımları sunmanın sürdürülmesi, insani durumun iyileştirilmesi, İsrail'in alıkoyduğu vergilerin yeniden aktarılması ve dış ticaret işlemlerinin kolaylaştırılmasının" gerekliliğini ifade etti.