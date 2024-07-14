Filistin Başbakanı ve İngiltere Dışişleri Bakanı Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunu değerlendirdi.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Mustafa, İsrail ve Filistin'deki temasları kapsamında bölgede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Ramallah'ta görüştü.

Mustafa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, bölgeye acil insani yardımların artırılarak ulaştırılmasının yanı sıra İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin engellenmesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilen 2735 sayılı kararın Gazze'de ateşkesin sağlanması, bölge sakinlerinin evlerine dönmesi, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de işgal sürecinin sona ererek yeniden inşa sürecinin başlaması için iyi bir başlangıç noktası oluşturduğunu ifade eden Mustafa, "Gazze Şeridi'ni bırakmadık, Gazze'deki halkımıza yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy de iki devletli çözüme bağlı olduklarını belirterek, ülkesinin Gazze'de acilen ateşkes sağlanması, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi faaliyetlerinin ve Filistin'i gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için çalıştığını kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Filistin'deki gelişmeleri görüşmüştü.