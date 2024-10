Filistin BM Temsilcisi'nden Gazze için ateşkes çağrısı

Güncel

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de ateşkesin sağlanması için her yolu denemeye hazır olduklarını, uluslararası hukuk ve BM kurumlarına saygı duymayan İsrail'in üyeliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Mansur, BM'deki gazetecilere, ateşkes için yeni karar tasarısı hazırlığı hakkında bilgi verdi.

Gelecek hafta yeni bir karar tasarısının oylamaya hazır olacağını dile getiren Mansur, burada Gazze'de acilen ateşkes, insani yardımın artırılması ve zorla yerinden edilmenin sonlandırılmasının talep edileceğini bildirdi.

Mansur, "Herhangi bir tabu yok, Gazze'de ateşkes için her yolu deneyeceğiz." dedi.

Bir ülkenin "hukukun üstünde" gibi davranmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Mansur, BM Güvenlik Konseyinin kararlarının uygulanmasını sağlamak için araçları bulunduğunu kaydetti.

Mansur, uluslararası hukuk ve BM kurallarına uymayan bir ülkenin üyeliğinin de tartışılması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir ülkenin (İsrail) aramızda yerinin olmaması gerekiyor." diye konuştu.